I benefici dello yoga si sa sono molteplici Tra i meno noti quello di avere un impatto positivo su controllo glicemico perdita di peso e cellulite Ecco perché e gli esercizi da provare

per il controllo glicemico, la perdita di peso e la riduzione della cellulite. In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, scopri gli esercizi più efficaci e semplici da integrare nella tua routine quotidiana per ottenere risultati sorprendenti e migliorare il tuo benessere complessivo. Preparati a riscoprire un alleato naturale e versatile per la salute del corpo e della mente!

I l 21 giugno si celebra la Giornata Internazionale dello yoga, disciplina millenaria sempre più apprezzata per i suoi molteplici benefici. Basato sul concetto di unione e armonia tra corpo e mente, lo yoga è considerato un potente alleato per il benessere fisico e mentale: migliora infatti la postura, aiuta ad allenare la flessibilità, allenta ansia e stress ma ha anche benefici meno noti. Uno su tutti? Può rivelarsi un allenamento prezioso anche per tenere sotto controllo glicemia e insulina. Lo yoga della risata compie 30 anni: la terapia più semplice (e contagiosa) del mondo X «È stato dimostrato che praticare yoga ha effetti significativi sul controllo glicemico, anche paragonato alla camminata – spiega infatti la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, che all’efficacia dello yoga ha dato spazio anche nel suo ultimo libro “La dieta per glicemia e insulina con il Metodo Missori-Gelli®” (Edizioni LSWR). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I benefici dello yoga, si sa, sono molteplici. Tra i meno noti, quello di avere un impatto positivo su controllo glicemico, perdita di peso e cellulite. Ecco perché e gli esercizi da provare

Pedro Franco yogi e i benefici dello yoga provati dalle neuroscienze: «La pratica del respiro rafforza il sistema nervoso e aiuta a gestisce meglio lo stress, a livello emotivo, rende più presenti e meno reattivi» - In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, il 21 giugno, un'opportunità unica si apre: sotto la guida del maestro brasiliano Pedro Franco, scopri come le tecniche di respirazione e le posizioni yoga possano rafforzare il sistema nervoso, ridurre lo stress e migliorare la presenza mentale.

