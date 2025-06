I Barisèi Franciacorta contadina che guarda lontano

Scopri l’eccellenza della Franciacorta Contadina, un’azienda familiare che guarda lontano e valorizza la tradizione biodinamica. Con un numero limitato di etichette e bottiglie, produce solo millesimati con lunghi affinamenti sui lieviti, come i 90 mesi del Riserva e i 70 dell’Opposé. Una filosofia che insegna a saper aspettare, come sottolinea Gian Mario Bariselli, affiancato dalla figlia Gloria, per regalare vini autentici e di grande carattere.

