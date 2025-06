I bambini di Farra decollano alla base di Istrana | una giornata tra aerei e piloti

Giovedì 19 giugno, i bambini delle scuole dell'infanzia di Farra di Soligo, Soligo e Col San Martino hanno preso il volo nell'incantevole giornata all'Aeroporto Militare di Istrana. Tra aerei e piloti, hanno vissuto un'esperienza indimenticabile, scoprendo il mondo dell’aviazione in modo divertente e coinvolgente. Un'opportunità unica che ha acceso il sogno di volare nei cuori dei più piccoli, lasciando ricordi che dureranno nel tempo.

Giovedì 19 giugno, i bambini “grandi” delle scuole dell'infanzia di Farra di Soligo, Soligo e Col San Martino hanno vissuto un'emozionante avventura all'Aeroporto Militare di Istrana, nell'ambito di una visita didattica organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il 51° Stormo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - I bambini di Farra "decollano" alla base di Istrana: una giornata tra aerei e piloti

In questa notizia si parla di: bambini - farra - istrana - decollano

Giornata mondiale delle api, a Farra si celebra con i bambini delle scuole dell’infanzia - In occasione della Giornata Mondiale delle Api, il Comune di Farra di Soligo festeggia con i bambini delle scuole dell'infanzia.

I bambini di Farra "decollano" all'Aeroporto Militare di Istrana Vai su X

I bambini di Farra decollano all'Aeroporto Militare di Istrana; Valdobbiadene si anima da questa sera con tre giorni di eventi nel centro storico.

Covid, i vaccini ai bambini non decollano. "Rallentati dal caos quarantene a scuola" - C'è un effetto collaterale del caos quarantene tra i bambini che sta creando allarme tra i genitori, i pediatri e gli esperti. Lo riporta repubblica.it

Abitazione in fiamme: mamma e bambini scappano in strada. Zona sgomberata - che ha visitato la donna e i tre bambini che sono usciti velocemente dall'abitazione. Come scrive ilgazzettino.it