HUAWEI ha annunciato HarmonyOS 6 sistema operativo che punta tutto sull’IA

Huawei rivoluziona il mondo digitale con HarmonyOS 6, il nuovo sistema operativo che mette l’intelligenza artificiale “agentica” al centro dell’esperienza utente. Presentato alla HDC 2025, questa innovazione promette di trasformare il modo in cui interagiamo con i dispositivi, rendendoli più intelligenti, reattivi e personalizzati. Scopri come HarmonyOS 6 può rivoluzionare il nostro futuro digitale, portando l’IA a un livello mai visto prima.

Alla HDC.2025, HUAWEI ha annunciato ufficialmente HarmonyOS 6, sistema operativo proprietario che punta forte sull'IA "agentica".

