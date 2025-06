Hotel Costiera intervista esclusiva a Jesse Williams | Con Antonio Gerardi abbiamo girato delle scene d’azione spericolate Tra i cantanti italiani amo Lucio Battisti e Mina

Scopri l’esclusiva intervista a Jesse Williams, protagonista e produttore di "Hotel Costiera", direttamente dal Taormina Film Festival. Tra scene d’azione spericolate e incontri con i grandi della musica italiana come Lucio Battisti e Mina, Jesse ci svela i retroscena di questa nuova serie originale italiana in arrivo su Prime Video. Un mix di emozioni, talento e innovazione che non puoi perdere: l’avventura sta per cominciare.

Jesse Williams è stato tra i protagonisti della 71esima edizione del Taormina Film Festival dove ha presentato le prime immagini di “ Hotel Costiera ” nuova serie Original italiana dal 24 settembre su Prime Video di cui è interprete e produttore esecutivo. Una serie in sei episodi diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Protagonista della storia è Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che fa ritorno nel borgo della sua giovinezza per intraprendere una nuova carriera come esperto nella gestione delle crisi in un elegante resort affacciato sul mare di Positano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Hotel Costiera, intervista esclusiva a Jesse Williams: “Con Antonio Gerardi abbiamo girato delle scene d’azione spericolate. Tra i cantanti italiani amo Lucio Battisti e Mina”

In questa notizia si parla di: hotel - costiera - jesse - williams

Hotel costiera di Jesse Williams tra Positano e Taormina - Immerso nella bellezza mozzafiato tra Positano e Taormina, *Hotel Costiera* di Jesse Williams promette di diventare un nuovo cult.

First look Trailer e data di debutto dalla serie original italiana #HotelCostiera prodotta per #Amazon La serie ha come protagonista Jesse Williams #GreysAnatomy nel ruolo di Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua i Vai su Facebook

'Hotel Costiera', il teaser trailer della nuova serie italiana con Jesse Williams su Prime Video dal 24 settembre Vai su X

Dove è stato girato Hotel Costiera, la nuova serie con Jesse Williams; Prime Video svela il teaser trailer e il teaser poster di Hotel Costiera, la nuova serie Original italiana con Jesse Williams su Prime Video dal 24 settembre 2025; ‘Hotel Costiera’: Jesse Williams prossimamente su Prime Video.

Jesse Williams presenta hotel Costiera al Taormina film festival, serie italiana in uscita su Prime Video - Jesse Williams presenta Hotel Costiera, nuova serie Prime Video ambientata a Positano, con un cast internazionale e una trama di mistero familiare diretta da Adam Bernstein e prodotta da Amazon MGM St ... Come scrive gaeta.it

Jesse Williams presenta la nuova serie Hotel Costiera - Ogni parte di questo Paese in cui sono stato è spettacolare, accogliente e culturalmente molto particolare”, esordisce così l’attore Jesse ... Segnala ciakmagazine.it