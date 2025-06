Honkai Star Rail 3.4 | Codici Banner e Novità

Preparati a scoprire tutte le novità della versione 3.4 di Honkai: Star Rail! Durante la recente diretta ufficiale, HoYoverse ha svelato nuovi personaggi, eventi emozionanti e un crossover esclusivo con Fate/stay night, rispondendo alle richieste della community. Inoltre, non perdere i tre codici promozionali da riscattare subito per ottenere ricompense gratuite. Durante la...

Nella recente diretta ufficiale dedicata alla versione 3.4 di Honkai: Star Rail, e come di consueto HoYoverse ha alzato il sipario su un’ondata di novità imperdibili: nuovi personaggi, eventi narrativi inediti, funzionalità richieste dalla community e un crossover sorprendente con Fatestay night. In più, come sempre, sono stati distribuiti tre codici promozionali con ricompense gratuite. Codici promozionali da riscattare subito. Durante la diretta, HoYoverse ha rilasciato tre codici da riscattare per ottenere Stellar Jade e materiali utili. Eccoli: FTJ6CVTULSXP. ZS36CVBUMTZB. DTJ7CVACLBGF. È possibile riscattarli in due modi: Dal gioco: cliccando sull’icona con i tre puntini nel menu principale e poi su “Redeem Code”. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net