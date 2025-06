Hojlund Napoli Conte accelera! L’attaccante bloccato Inter quasi beffata | come stanno le cose

Il Napoli, campione d’Italia, accelera per assicurarsi Rasmus Hojlund dal Manchester United, sfidando l’Inter nella corsa all’attaccante. Dopo aver consolidato il successo, gli azzurri puntano a rinforzare l’attacco, con il sogno di dare fiato a Lukaku. La suggestione si fa sempre più concreta: sarà Hojlund il colpo che darà nuova energia alla squadra partenopea? Scopriamo come si sta evolvendo questa intricata trattativa.

Hojlund Napoli, i campioni d'Italia provano a beffare l'Inter: lo scenario per l'attacco. Il Napoli si inserisce di prepotenza nella corsa a Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United seguito anche dall' Inter per la prossima stagione. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport mentre spiega come gli azzurri siano alla ricerca di un attaccante che possa dare fiato a Romelu Lukaku. E il danese è un nome che piace dalle parti di Castel Volturno. Viste le difficoltà legate a Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, «il Napoli si è informato su Hojlund e le risposte ottenute dai primi contatti con l'entourage del danese sono state positive – si legge sulla rosea -.