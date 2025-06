Hojlund Inter i nerazzurri hanno già il sì dell’attaccante | ecco la distanza da colmare con lo United!

L’Inter ha già il sì di Hojlund, ma la distanza con Manchester United rende il suo approdo in nerazzurro ancora un’incognita. Il talento danese classe 2003 rappresenta il sogno di mercato dei tifosi interisti, ma le sfide per portarlo a Milano sono ancora molte. La trattativa si infiamma: scopriamo quali ostacoli devono essere superati per coronare questo ambizioso obiettivo di mercato.

Hojlund Inter, i nerazzurri hanno già il sì dell’attaccante: ecco la distanza da colmare col Manchester United! Il danese è il grande sogno. Rasmus Hojlund rimane un obiettivo concreto degli uomini del mercato Inter per il prossimo anno. L’attaccante danese classe 2003 pare abbia già dato ampia apertura ai nerazzurri, tuttavia l’affare col Manchester United resta complicato. A spiegare le difficoltà per la beneamata è il Corriere dello Sport. HOJLUND INTER – « Nel mirino di viale Liberazione, come noto, c’è Hojlund. Ma il Manchester United, finora, ha fatto muro rispetto alla richiesta di un prestito con dirittoobbligo condizionato di riscatto: vuole una cessione a titolo definitivo per 45 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, i nerazzurri hanno già il sì dell’attaccante: ecco la distanza da colmare con lo United!

