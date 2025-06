Hojlund dopo Bonny! L’Inter fa sul serio in attacco – CdS

L’Inter accelera sul mercato: dopo Bonny, il grande colpo per l’attacco sarà Rasmus Hojlund. La società nerazzurra si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo, puntando su un giovane talento dal grande potenziale. Con trattative in corsa e dettagli che si definiscono, il futuro dell’attacco interista si fa sempre più promettente. La sfida ora è chiudere gli ultimi accordi per un'estate all’insegna del grande rinnovamento.

L’Inter vuole cambiare radicalmente il suo reparto offensivo. Ange-Yoan Bonny sarà il primo colpo, il secondo dipende da un fattore secondo il Corriere dello Sport ed è Rasmus Hojlund. FATTA! – Siamo ai dettagli per l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, che sarà a breve un nuovo giocatore dell’ Inter. 22 milioni di euro più bonus per arrivare ai 25 in prestito con obbligo di riscatto ad una condizione scontata. La formula è contorta e il Parma in tutto questo ha messo gli occhi anche su Sebastiano Esposito, valutato circa 7-8 milioni di euro. Il calciatore francese ha già accettato il trasferimento e il prossimo incontro porterà alla fumata bianca per la trattativa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund dopo Bonny! L’Inter fa sul serio in attacco – CdS

