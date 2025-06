Hockey trentino in lutto | è morto Paolo Ciurletti

L’hockey trentino piange la scomparsa di Paolo Ciurletti, figura fondamentale del mondo sportivo e cuore pulsante dell’Hockey Club Piné. La sua passione, dedizione e spirito di squadra hanno lasciato un’impronta indelebile, ispirando generazioni di atleti e appassionati. In un momento di grande dolore, la comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha fatto della solidarietà e dell’amore per il gioco il suo vero patrimonio. Il suo esempio continuerà a vivere nei nostri cuori e nel futuro dello sport locale.

Lutto nel mondo dell'hockey trentino, e in particolare in quello dell'Altopiano di Pinè, a causa della prematura scomparsa di Paolo Ciurletti, consigliere e direttore tecnico dell'Hockey Club Piné, di cui era di fatto una colonna storica.

