Ho provato a comprare un Labubu ed ecco come è andata

ed è stato lì che ho capito quanto un semplice acquisto possa trasformarsi in un’avventura. Tra sguardi curiosi e risate condivise, il labubu si è rivelato molto più di un semplice oggetto: un ricordo di quel giorno speciale e delle emozioni vissute tra amici. E così, la mia esperienza si è conclusa con una sorpresa inaspettata che ha reso tutto indimenticabile.

Quando sono entrata nel centro commerciale a Flushing, nel Queens, sabato scorso, credo di essere stata solo al 20% seriamente intenzionata a comprarne uno. Il mio interesse si è stabilizzato mentre io e le mie amiche attraversavamo l’atrio e salivamo verso Pop Mart, dove una piccola folla si radunava di fronte alla vetrina aperta. Ci siamo dirette a un tavolo dove la maggior parte di loro si era radunata, certe di trovare ciò che cercavamo. Ed eccoli lì, allineati come gioielli dispettosi all’interno di due teche di plexiglass chiuse a chiave. I Labubu. Per chi non lo sapesse, i Labubu sono peluche vivaci con la faccia di vinile, prodotti dall’azienda di giocattoli cinese Pop Mart, che li vende in confezioni “blind box” — scatole misteriose che nascondono quale delle varianti il compratore riceverà — una strategia di marketing geniale, simile al packaging a sorpresa delle figurine Pokémon o delle carte da baseball. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Ho provato a comprare un Labubu ed ecco come è andata

