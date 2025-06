ho Mobile proroga al 30 giugno la scadenza la 100 GB a 5,99€ e tutto senza limiti

Se stai cercando un'offerta conveniente e senza limiti, hai ancora tempo per approfittare della promozione di ho.mobile: 100 GB a soli 5,99€ fino al 30 giugno. Questa tariffa, disponibile su rete Vodafone, rappresenta il miglior rapporto qualità -prezzo sul mercato, perfetta per streaming, social e lavoro in mobilità . Non lasciarti sfuggire questa occasione: la libertà di navigare senza limiti a un prezzo incredibile!

ho Mobile ha deciso di prorogare la tariffa con 100 GB a soli 5,99€ fino al 30 giugno, la scadenza precedente era fissata al 23 giugno. La tariffa low cost migliore del mercato mobile su rete Vodafone offre 100 GB e tutto senza limiti al costo di 5,99€ al mese. Questa promozione è ideale per chi naviga in streaming, usa i social o lavora in mobilità senza preoccuparsi dei limiti.

