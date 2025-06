Ho incontrato di nuovo figli e figlie di coppie gay che avevo intervistato 10 anni fa | ecco come sono cresciuti

Dopo dieci anni, incontrare di nuovo i figli di coppie gay intervistati in passato è un viaggio nel tempo e nelle emozioni. Oggi, queste giovani persone sono diventate adulti, con storie di crescita, sfide e speranze da condividere. Con curiosità e rispetto, ho deciso di scoprire come sono cambiati e quali sogni alimentano il loro futuro. Continua a leggere per scoprire le loro sorprendenti testimonianze.

I bambini figli di genitori gay che avevo intervistato 10 anni fa sono cresciuti, e oggi ho deciso di incontrare nuovamente tre di loro, ormai diventati maggiorenni, per porre loro nuove domande. 🔗 Leggi su Fanpage.it

