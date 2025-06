Hit’s Summer Night apre la Notte Rosa di Riccione attesa per Michelle Hunziker Syria e Kledi

un palcoscenico vibrante di energia, dove musica, luci e emozioni si fondono per celebrare l’estate. Con star come Michelle Hunziker, Syria e Kledi, la serata ha acceso il cuore di Riccione, trasmettendo un messaggio di gioia e unità. Dopo l’anteprima del Kids Family Festival, la magia continua: la Notte Rosa 2025 si preannuncia indimenticabile, pronta a conquistare tutti con il suo spirito di festa e convivialità.

Musica, luci, emozioni condivise sulle note di brani indimenticabili, voglia di stare insieme e ballare sotto le stelle: dopo l’anteprima del Kids Family Festival di giovedì, è iniziata così La Notte Rosa 2025 a Riccione, all’insegna dello slogan “Hit’s Summer”. Piazzale Roma si è trasformato in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Hit’s Summer Night apre la Notte Rosa di Riccione, attesa per Michelle Hunziker, Syria e Kledi

In questa notizia si parla di: summer - notte - rosa - riccione

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

La Notte Rosa - Hit's Summer Un lungo weekend di festa dal 19 al 22 giugno, ricco di eventi gratuiti per tutte le età. Scopri gli eventi in programma a Riccione! Prenota ora il tuo pacchetto e assicurati un’esperienza unica e senza pensieri! Scopri di più sul sit Vai su Facebook

Hit’s Summer Night apre la Notte Rosa di Riccione, attesa per Michelle Hunziker, Syria e Kledi; Notte rosa Hit’s Summer, gli appuntamenti di sabato 21 giugno; La Notte Rosa di Riccione parte subito con il pienone. Questa sera si entra nel vivo con la grande festa in piazzale Roma e i fuochi d’artificio.

Notte Rosa di Riccione travolgente con Hit’s Summer Night - Musica, luci, emozioni condivise sulle note di brani indimenticabili, voglia di stare insieme e ballare sotto le stelle: dopo l’anteprima del Kids Family Festival di giovedì, è iniziata così La Notte ... Come scrive chiamamicitta.it

Riccione, Notte Rosa al via: gli eventi in programma - A Riccione, l’estate prende ufficialmente il via nel modo più coinvolgente: con la musica, la danza, le ... Secondo chiamamicitta.it