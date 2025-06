Highlander | Russell Crowe si unisce al cast del remake

Il ritorno di Highlander è alle porte e questa volta con un cast stellare che promette scintille sul grande schermo. Russell Crowe, icona del cinema internazionale, si unisce all’attesa rivisitazione del celebre cult del 1986, portando con sé tutta la sua imponenza artistica. Il suo ruolo di mentore di Connor MacLeod aggiunge un tocco di autenticità e profondità a questa nuova avventura. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa epica riedizione?

Russell Crowe si è unito al cast in costruzione di Highlander, l’atteso remake del cult datato 1986. Passato nelle grinfie del colosso Amazon MGM Studios, il remake di Highlander potrà contare sul grande carisma artistico di Russell Crowe, l’annuncio è arrivato attraverso un nuovo articolo proveniente Variety. Crowe si andrà ad unire al già annunciato Henry Cavill. Secondo la fonte, il ruolo di Crowe sarà quello del mentore di Connor MacLeod, il protagonista interpretato per l’appunto da Cavilli. Curiosamente, Crowe e Cavilli hanno già avuto un’esperienza simile in passato: i due attori, infatti, hanno interpretato rispettivamente Jor-El e suo figlio Kal-El nel film “ L’uomo d’Acciaio di Zack Snyder “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it