Hernanes a DAZN | Chivu l’uomo giusto per l’Inter vi dico cosa penso di Pio Esposito e Luis Henrique

Nel pre partita di DAZN, Hernanes si è lasciato andare a parole che rivelano una profonda ammirazione per Cristian Chivu. L’ex centrocampista ha sottolineato come il suo modo di parlare e muoversi sembri incarnare l’uomo giusto per l’Inter, confermando le aspettative della società. Ma cosa ne pensano di Pio Esposito e Luis Henrique? Scopriamolo insieme, perché il futuro nerazzurro potrebbe riservare sorprese interessanti.

Anche il profeta Hernanes presente nello studio pre partita di DAZN. Le sue dichiarazioni su Chivu prima di Inter-Urawa Red Diamonds. Presente negli studi DAZN prima di Inter- Urawa Red Diamonds, il profeta Hernanes ha commentato l'ambiente dell' Inter. Le parole dell'ex centrocampista su Cristian Chivu. CHIVU – « Da come parla e come si muove, devo dire che mi è piaciuto e sembra l'uomo giusto. L'Inter cercava proprio questo. Il calcio è crudele, non ti aspetta e già la seconda non puoi sbagliare. Deve avere un po' di pazienza, cambiare così tanto in poco tempo.Prima l'Inter giocava in un certo modo, adesso cerca il pressing alto.

