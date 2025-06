Harvard giudice federale dà ragione all’università contro Trump | Può ospitare studenti stranieri

Una recente sentenza della giudice federale di Boston apre nuovi orizzonti nel mondo dell’istruzione internazionale. Bloccando temporaneamente le misure dell’amministrazione Trump, l’università di Harvard potrà continuare a ospitare studenti stranieri, dimostrando ancora una volta l’importanza del diritto e delle istituzioni nel tutelare la diversità e le opportunità globali. Questa decisione segna un passo cruciale per il futuro dell’accoglienza accademica negli Stati Uniti...

Una giudice federale di Boston ha bloccato, in via cautelare, il tentativo dell’amministrazione Trump di revocare all’università di Harvard la possibilità di ospitare studenti stranieri. La giudice Allison Borroughs ha dato ragione, in un’ingiunzione preliminare, all’ ateneo, che aveva fatto ricorso contro la decisione del mese scorso del dipartimento della Sicurezza Interna. Ha affermato che al governo Usa è vietato “implementare, istituire, mantenere o dare qualsiasi forza o effetto ” all’ iniziativa intrapresa per escludere Harvard dal programma per studenti internazionali. Ha inoltre stabilito che il governo deve intimare alle sedi diplomatiche e ai porti di ingresso americani di “ignorare” le istruzioni volte a limitare la partecipazione di Harvard al programma. 🔗 Leggi su Lapresse.it