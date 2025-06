Hard disk con foto di Liliana Resinovich e Sterpin il consulente di Visintin | Non risolvono il caso

Le accuse e le teorie attorno alla tragica vicenda di Liliana Resinovich si arricchiscono di nuovi dettagli, ma ancora mancano prove definitive. Secondo il Prof. Michele Vitiello, perito e ingegnere informatico forense, le foto di Liliana con Sterpin non collegano automaticamente il marito alla conoscenza della relazione. La verità, sembra, richiede ulteriori approfondimenti. Continua a leggere per scoprire cosa potrebbe svelare il mistero.

Secondo il Prof. Michele Vitiello, perito e ingegnere informatico forense consulente della difesa di Sebastiano Visintin, l'eventuale esistenza di foto di Liliana Resinovich con Claudio Sterpin non provano che il marito della 63enne trovata morta il 5 gennaio 2022 fosse a conoscenza della relazione tra lei e l'ex maratoneta triestino. "Andrebbero effettuati altri accertamenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - sterpin - consulente

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

"Convocato in procura". Liliana Resinovich, la notizia su Claudio Sterpin arrivata poco fa Vai su Facebook

Hard disk con foto di Liliana Resinovich e Sterpin, il consulente di Visintin: “Non risolvono il caso”; Liliana Resinovich, Visintin sapeva della relazione della moglie con Sterpin? Il caso a Quarto Grado; Omicidio Resinovich, Claudio Sterpin: «Liliana non è mai uscita di casa il giorno che è morta, quella che si v.

Hard disk con foto di Liliana Resinovich e Sterpin, il consulente di Visintin: “Non risolvono il caso” - Michele Vitiello, perito e ingegnere informatico forense consulente della difesa di Sebastiano Visintin, l'eventuale esistenza di foto ... Da fanpage.it

Liliana Resinovich, Visintin sapeva della relazione della moglie con Sterpin? Il caso a Quarto Grado - Torna stasera in tv, come ogni venerdì l'appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in onda su Rete 4 a partire dalle 21. Riporta ilmattino.it