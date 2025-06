Hanno installato le macchinette per snack senza pagare i canoni | chiesti oltre 650mila euro

Una vicenda che solleva importanti questioni sulla gestione autorizzata e il rispetto delle regole. Le macchinette di snack e caffè installate senza pagare i canoni richiesti, per un valore superiore a 650mila euro, mettono in discussione trasparenza e correttezza. L'Asp di Agrigento si prepara a ricorrere al tribunale per recuperare quanto dovuto, sempre che il giudice ritenga giusto pronunciarsi in favore della legge e dei diritti dell'ente pubblico.

Avrebbero dovuto ricevere un canone per aver concesso l'installazione delle macchinette per caffè e altri prodotti all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma invece, alla fine, l'Asp dovrà ricorrere al tribunale per provare a recuperare le somme, sempre che il giudice ritenga.

