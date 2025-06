Halo Infinite la storia proseguirà nel libro Halo | Edge of Dawn Microsoft svela la copertina

Come un’epica che si rinnova, Halo: Edge of Dawn promette di immergere i lettori ancora più a fondo nelle avventure di Master Chief e nel complesso universo di Halo. Con la firma di Kelly Gay, questa nuova opera rappresenta un’occasione imperdibile per rivivere l’emozione del videogioco attraverso le pagine di un romanzo coinvolgente e ricco di dettagli. Un must-have che saprà mantenere viva la suspense fino al suo arrivo a dicembre 2025.

La storia di Halo Infinite non si chiude con il videogioco: Microsoft ha annunciato ufficialmente Halo: Edge of Dawn, un nuovo romanzo che prosegue la trama esattamente dove si era interrotta nel capitolo più recente della serie. Il libro, firmato dalla rinomata autrice Kelly Gay, sarà disponibile a dicembre 2025, e si propone come una lettura imperdibile per i fan della saga e per chiunque voglia approfondire l’universo narrativo di Halo. Come rivelato da Microsoft su Halo Waypoint, ambientato nell’anno 2560, Edge of Dawn racconta la continuazione dello scontro tra Master Chief e i Banished, dopo la sconfitta del Capo Guerra Escharum e la crisi nella loro catena di comando. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Halo Infinite, la storia proseguirà nel libro Halo: Edge of Dawn, Microsoft svela la copertina

In questa notizia si parla di: halo - microsoft - infinite - storia

La storia di Halo Infinite continuerà nel romanzo Edge of Dawn, svelata la cover; Halo Infinite 2 sarebbe stato cancellato: Xbox volta pagina; Il futuro di Halo, da 343 Industries a Halo Studios.

La storia di Halo Infinite continuerà nel romanzo Edge of Dawn, svelata la cover - Microsoft annuncia 'Edge of Dawn', nuovo romanzo di Kelly Gay su Halo Infinite in uscita a dicembre, già disponibile per il pre- Secondo everyeye.it

La storia di Halo Infinite proseguirà nel libro Halo: Edge of Dawn, di cui è stata svelata la copertina - Vediamo la copertina di Halo: Edge of Dawn, il nuovo libro ufficiale della serie che proseguirà la storia di Halo Infinite. Come scrive msn.com