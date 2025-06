Halle day 3 e 4 | Bublik da titolo dopo il ko a Sinner?

Il mondo del tennis è in fermento: dalla sorprendente ripresa di Halle Day 3 e 4, con Bublik che cerca il bis dopo il ko a Sinner, alle incredibili imprese di Alcaraz con 16 vittorie consecutive. Sabalenka sfida il destino annullando 4 match point di fila contro Rybakina, mentre gli azzurri sognano in doppio. Non perdetevi tutto questo emozionante spettacolo, vi aspettiamo alle ore 10 in diretta su TennisMania!

Il kazaco a caccia del bis dopo il successo in Germania nel 2023. Alcaraz arriva a 16 vittorie di fila. Sabalenka annulla 4 match point di fila a Rybakina. I doppi azzurri in finale! Vi aspettiamo alle ore 10 in diretta a TennisMania!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Halle day 3 e 4: Bublik da titolo dopo il ko a Sinner?

