Haier Show a San Siro con Diletta Leotta per lancio nuovi Smart Tv e partnership con Dazn

Haier sceglie San Siro per sorprendere il pubblico italiano con il lancio della sua rivoluzionaria gamma di Smart TV, in un evento esclusivo con Diletta Leotta. Un'occasione unica che unisce tecnologia, intrattenimento e partnership strategiche con DAZN, consolidando la presenza del brand nel cuore del mercato nazionale. Questo debutto segna un passo deciso verso l’innovazione e il futuro dell’intrattenimento domestico, dimostrando come Haier continui a superare ogni aspettativa.

Grande Show a San Siro per il lancio da parte di Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici e protagonista di una crescita costante anche in Italia, della nuova gamma di Smart TV sul mercato italiano. I nuovi modelli sono disponibili in preordine dal 20 giugno sul sito di Haier e, successivamente, nei migliori negozi di elettronica. Con questo debutto, Haier sceglie di andare oltre l'innovazione tecnologica per offrire un'esperienza d'intrattenimento ancora piĂą ambiziosa: completa, immersiva e memorabile. Un approccio che si concretizza nella partnership strategica con Dazn, leader nell'intrattenimento sportivo a livello globale, che prevede, da un lato, un'offerta speciale per chi acquisterĂ dal 1° luglio uno dei modelli di punta della gamma Haier -tra Oled, QD-MiniLed e Qled- con la possibilitĂ di ricevere 12 mesi di abbonamento a Dazn Standard per vivere lo sport come mai prima d'ora.

