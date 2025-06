Ha un infarto e lascia l’ambulatorio per farsi curare | licenziato Causa di lavoro contro la Croce Verde

Una drammatica vicenda sul litorale veneziano mette in luce le criticità del sistema sanitario e le conseguenze di un’azione tempestiva in emergenza. Un medico, colto da infarto durante il servizio, si allontana per un elettrocardiogramma e, al suo ritorno, scopre di essere stato licenziato. Una storia che solleva domande cruciali sulla tutela dei professionisti sanitari e sui diritti dei lavoratori in situazioni di emergenza.

Subisce un attacco cardiaco mentre è in servizio in un ambulatorio, ma si trova da solo e così si allontana per effettuare un elettrocardiogramma. Al ritorno, si trova licenziato. La vicenda, che risale allo scorso febbraio, è avvenuta al Punto di primo soccorso di Cà Savio, sul litorale veneziano, ed è stata riferita ai quotidiani locali dal legale del professionista, l’ avvocato Luca. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ha un infarto e lascia l’ambulatorio per farsi curare: licenziato. Causa di lavoro contro la Croce Verde

