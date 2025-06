Ha un infarto durante il turno e si allontana per un esame Medico licenziato

Durante un turno di lavoro, un operatore delle Croce Verde ha vissuto un momento drammatico: colto da un infarto, si è allontanato autonomamente per sottoporsi a un elettrocardiogramma. Un episodio che mette in luce l’importanza di sistemi di monitoraggio e pronta assistenza, fondamentali per salvare vite e garantire la sicurezza sul lavoro. La sua storia ci ricorda quanto la prontezza possa fare la differenza tra la vita e la morte.

Si è sentito male quando era da solo al punto di primo soccorso delle Croce Verde ed è andato a fare un elettrocardiogramma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ha un infarto durante il turno e si allontana per un esame. Medico licenziato

In questa notizia si parla di: infarto - durante - turno - allontana

Garbatella, ragazzo ingoia cocaina durante perquisizione dei carabinieri: morto per un infarto - Un dramma che scuote la Garbatella: un giovane, nel tentativo di nascondere la droga durante una perquisizione dei carabinieri, ingoia cocaina e, pochi istanti dopo, muore d’infarto.

Lo scorso febbraio il dottore era in turno a Ca’ Savio quando si è sentito male ed è corso al Pronto soccorso. Il professionista ha impugnato il provvedimento: «Mi sono allontanato con l’auto per fare un elettrocardiogramma il più vicino possibile, avvisando» Vai su Facebook

Battuta di caccia finisce in tragedia: si allontana dagli amici e viene trovato morto; Licenziato dopo un infarto: medico viene sollevato dall'incarico; Ha un infarto e lascia l’ambulatorio per farsi curare | licenziato Causa di lavoro contro la Croce Verde.

Si sente male durante il turno e si sottopone a un accertamento medico: scatta il licenziamento - Il suo legale: «Era giusto che si controllasse» Un medico della Croce Verde di Jesolo è stato licenziato per «grave ... Come scrive informazione.it

Medico ha un infarto durante il turno di lavoro e va al pronto soccorso, licenziato per “grave inadempienza” - Il dottore ha avvertito sintomi compatibili con un infarto e si è sottoposto a un ECG: pochi giorni dopo ha ricevuto una raccomandata di licenziamento. Riporta msn.com