Ha un attacco epilettico in spiaggia per l' ambulanza la strada è impervia I soccorsi giungono via mare

In una giornata di relax sulla splendida spiaggia di San Michele a Sirolo, un'improvvisa emergenza ha sconvolto i presenti: una ragazza colta da un attacco epilettico. La strada impervia 232 ha reso difficile l’accesso delle ambulanze, costringendo i soccorritori a intervenire via mare. Un intervento tempestivo e coraggioso che dimostra come il mare possa diventare alleato nelle emergenze più delicate, salvando vite e ridando speranza.

NUMANA – Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, la macchina dei soccorsi si è messa in moto per aiutare una ragazza colta a quanto sembra da un attacco epilettico mentre era alla spiaggia di San Michele a Sirolo. La richiesta d’intervento è giunta al Nue 112 e, vista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ha un attacco epilettico in spiaggia, per l'ambulanza la strada è impervia. I soccorsi giungono via mare

