Guiglia viola il divieto di dimora e porta con sé forbici | denunciata dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Guiglia hanno smascherato una donna di 55 anni, già nota alle forze dell’ordine, che ha violato il divieto di dimora portando con sé forbici s233. Un episodio che mette in luce l’importanza della vigilanza e del rispetto delle misure cautelari, dimostrando come il lavoro delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza della comunità.

