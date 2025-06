Guida TV Sky Cinema e NOW | Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re Sabato 21 Giugno 2025

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile: stasera su Sky Cinema Uno HD e NOW, il magico mondo di Tolkien prende vita con "Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re". Un capolavoro epico che chiude la trilogia, perfetto per gli amanti dell’avventura, della fantasia e delle storie che restano nel cuore. Non perdere questa serata dedicata ai grandi classici del cinema, in compagnia di un finale che ti lascerà senza fiato.

Stasera in TV, Sabato 21 Giugno, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, epico capitolo fin.

Il Signore Degli Anelli - Il Ritorno del Re

