Guerra Israele-Iran media | Khamenei introvabile salta l’incontro segreto tra Washington e Teheran in Turchia Il presidente iraniano | Niente stop al nucleare

Tra tensioni crescenti e tentativi di dialogo segreti, il mondo resta in attesa di segnali concreti tra Israele, Iran e Stati Uniti. L’incontro fallito a Istanbul sottolinea quanto siano fragili le speranze di una de-escalation in un contesto internazionale sempre più complesso e incerto. La clandestinità di Khamenei e le sfide diplomatiche rendono questa crisi una delle più delicate degli ultimi tempi, lasciando intravedere un futuro ancora tutto da scrivere.

Donald Trump e Recep Tayyip Erdo?an hanno cercato segretamente di organizzare un incontro tra alti funzionari statunitensi e iraniani a Istanbul questa settimana, nel mezzo dell’escalation della guerra tra Israele e l’Iran. Ma il tentativo, partito dal presidente turco, è fallito quando la guida suprema dell’Iran Ali Khamenei – in clandestinitĂ per timore di un assassinio – non è stata in grado di approvarlo: lo scrive Axios  citando tre funzionari statunitensi e una fonte a conoscenza diretta della vicenda. Trump si sarebbe offerto persino di partecipare di persona, se necessario. Ma l’Ayatollah, nascosto a cento metri di profonditĂ nel suo bunker, pensa giĂ al futuro. 🔗 Leggi su Open.online

