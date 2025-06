Guerra Israele-Iran l’imprenditrice | gabbia Teheran Mancano Internet soldi e benzina

In un quadro di tensione crescente tra Israele e Iran, la crisi a Teheran si fa sempre più drammatica. Con mancanza di internet, soldi e benzina, tredici milioni di iraniani sono intrappolati sotto i bombardamenti e il controllo rigido del regime degli ayatollah. Parisa Arefi Doost, imprenditrice italiana di origine iraniana, denuncia come questa strategia mirata a isolare e indebolire la popolazione stia aumentando i rischi e le sofferenze di chi vive nella capitale.

Roma, 21 giugno 2025 – Tredici milioni di persone non possono fuggire da Teheran, ostaggi del regime degli ayatollah e sotto i bombardamenti israeliani. È questa una delle sintesi che si possono trarre dalle parole di Parisa Arefi Doost, imprenditrice agricola cinquantacinquenne di origine iraniana che da oltre quarant’anni vive in Italia. “Senza internet le persone sono maggiormente in pericolo. Il governo ha voluto deliberatamente spezzare le comunicazioni e isolare le persone, teme che la popolazione si organizzi e magari insorga contro il regime”. Parisa, così come molti altri suoi connazionali, è stata infatti in stretto contatto con i suoi familiari che vivono nella capitale persiana, fino a quando il governo non ha posto il blocco degli accessi a internet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net