Guerra Israele-Iran Khamenei prepara la successione e nomina tre eredi | Non c’è il figlio Mojtaba Gli Usa piazzano due bombardieri più vicini a Teheran

L'ombra di un conflitto imminente si allunga su Medio Oriente: l'Ayatollah Ali Khamenei, avvolto nel suo bunker, si prepara a lasciar il timone nominando tre possibili eredi, tra cui il figlio Mojtaba. Intanto, gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza militare vicino a Teheran, segnando una escalation che potrebbe cambiare gli equilibri regionali. La tensione sale, e il futuro dell'area rimane incerto: cosa ci attende nei prossimi giorni?

L’Ayatollah Ali Khamenei, nascosto a cento metri di profonditĂ nel suo bunker, pensa giĂ al futuro. O meglio alla salvaguardia dello Stato: «La Guida suprema iraniana ha nominato tre possibili successori», scrive il New York Times citando alcune fonti vicine all’Ayatollah. A Teheran i tempi, insomma, sembrano stretti, soprattutto se anche gli Stati Uniti decidessero di unire le loro forze ai raid. Tra i successori, però, stando al quotidiano americano non ci sarebbe il figlio Mojtaba, che fino a pochi giorni fa si pensava fosse il favorito alla successione. L’Ayatollah avrebbe anche nominato i successori delle maggiori cariche militari, nel caso in cui continuassero gli attacchi mirati dell’Idf contro i vertici dell’esercito. 🔗 Leggi su Open.online