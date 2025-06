Guerra Israele-Iran in diretta | nuovi raid nella notte missili in area Tel Aviv

Rimani aggiornato sul fronte caldo tra Israele e Iran: nella notte si sono intensificati i raid e scattano nuovi missili in zona Tel Aviv. In questo giorno cruciale, ti guidiamo attraverso le ultime notizie in tempo reale, offrendo un quadro chiaro e dettagliato di un conflitto che si fa sempre più intenso. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi più recenti e il loro impatto sulla regione e sul mondo.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 9 di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 21 giugno 2025. Nuovi raid sull'Iran, "colpiti siti missilistici".

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

