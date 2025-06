Guerra Israele-Iran gli Usa piazzano due bombardieri più vicini a Teheran L’arresto sospetto a Cipro di un pasdaran | Pianificava un attentato

Tensione crescente tra Israele e Iran: gli Stati Uniti schierano due bombardieri B-2 vicino a Teheran, mentre a Cipro è stato arrestato un sospetto pasdaran pianificatore di attentati. Questi movimenti strategici segnano un possibile avvicinamento degli USA a una partecipazione più attiva nel conflitto, aumentando l’incertezza in una regione già instabile. La situazione si fa sempre più complessa, e il mondo osserva con attenzione le mosse delle superpotenze.

Due bombardieri B-2 sono decollati dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, e sono diretti all abase militare statunitense sull’isola di Guam, territorio americano in Micronesia, nel Pacifico occidentale. È quanto emerge dai dati di tracciamenti di volo, rilanciati sui social dai ricercatori di Open Source Intelligence. Se confermata, la notizia potrebbe rappresentare un segnale di avvicinamento del governo americano alla partecipazione diretta nella guerra contro l’Iran. I B-2 sono infatti gli unici mezzi in grado di trasportare la Massive Ordnance Penetrator, la bomba statunitense di cui, secondo gli esperti, avrebbe bisogno Israele per distruggere l’impianto nucleare sotterraneo iraniano di Fordow. 🔗 Leggi su Open.online