Guerra Israele-Iran ex capo intelligence militare israeliana Citrinowicz contro Netanyahu | Idf colpisce ma senza strategia Teheran resisterà

In un panorama di tensioni crescenti tra Israele e Iran, l'ex capo dell'intelligence militare Citrinowicz mette in guardia: colpire senza una strategia politica è come sparare nel buio. Con Gaza come campanello d'allarme, sottolinea che la vera sfida è trovare un accordo per uscire dalla crisi, altrimenti rischiamo di alimentare un ciclo di scontri senza fine. La domanda rimane: siamo davvero pronti a gestire le conseguenze di un conflitto senza fine?

Il paragone con Gaza, secondo Citrinowicz, è più che legittimo: "È la stessa cosa. Siamo in grado di colpire e infliggere colpi mortali: ma poi, come chiudiamo? Senza un accordo politico non c'è modo da uscire da entrambe le crisi" "Un'euforia che non si può giustificare" e un nemico, l'Iran,.

