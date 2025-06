Guerra Israele-Iran attacchi nella notte Katz | Ucciso comandante che armò Hamas il 7 ottobre

La tensione tra Israele e Iran si intensifica con nuovi attacchi notturni e un crescente clima di conflitto. Nella notte, sirene d’allarme hanno svegliato il centro di Tel Aviv, mentre le operazioni militari si fanno sempre più aggressive. Il ministro Katz ha annunciato di aver eliminato un comandante chiave delle Guardie della Rivoluzione, segnando un ulteriore passo nella escalation. Con il mondo che osserva attentamente, la domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

Prosegue il conflitto tra Israele e Iran. Nella notte sirene d’allarme hanno suonato nel centro dello Stato ebraico, mentre questa mattina, sabato, il ministro degli Esteri israeliano Katz ha annunciato di aver ucciso un capo della forza Quds, la componente delle Guardie Rivoluzionarie responsabile degli attacchi fuori dal Paese. Ieri il leader americano, Donald Trump, aveva detto che “ è difficile chiedere a Israele di fermare gli attacchi ” e, dopo che nel pomeriggio c’era stato un colloquio tra il ministro degli Esteri iraniano e i suoi omologhi tedesco, francese e britannico, aveva affermato: “ Improbabile che gli europei siano d’aiuto “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Israele-Iran, attacchi nella notte. Katz: “Ucciso comandante che armò Hamas il 7 ottobre”

