Guardia Costiera | schierati sedici militari per vigilare sull’estate nel lago di Como

L’estate sul Lago di Como si prepara a essere ancora più sicura e vivace grazie all’impegno della Guardia Costiera. Sedici militari altamente specializzati sono stati schierati per garantire la tutela delle acque e dei visitatori, rafforzando la presenza sul territorio. Con questa iniziativa, il corpo dimostra ancora una volta il suo impegno costante nel preservare la bellezza e la sicurezza di uno dei luoghi più iconici d’Italia, assicurando un’estate all’insegna del relax e della tranquillità.

Menaggio, 21 giugno 2025 – La Guardia Costiera a tutela delle acque e delle coste del lago di Como. Sono sedici i militari inviati dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto in Lombardia: andranno a formate gli equipaggi delle imbarcazioni assegnate al terzo nucleo Guardia Costiera del lago di Como, con sede a Menaggio. Il presidio, partito in via sperimentale nell’estate scorsa, è stato mantenuto attivo, se pur con minori risorse umane, anche nel periodo invernale. Dal 2 aprile un decreto firmato dal ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini l’ha reso permanente. I militari opereranno su due motovedette e su un battello litoraneo veloce, con pattugliamenti programmati soprattutto nelle ore di maggiore afflusso di natanti, bagnanti e sportivi, sull’intero bacino lacustre, in particolare nel centro e alto Lario, per garantire il pronto intervento in caso di soccorso e i controlli di polizia di sicurezza della navigazione e del traffico da diporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guardia Costiera: schierati sedici militari per vigilare sull’estate nel lago di Como

In questa notizia si parla di: guardia - costiera - lago - como

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Celebrare 160 anni di impegno verso la sicurezza e la protezione del mare è l’obiettivo della nuova moneta emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il reatino Christian Bonafaccia premiato: “Ha salvato 43 persone nel Lago di Como” | Lavora nella Guardia Costiera | VIDEO Vai su X

Il reatino Christian Bonafaccia premiato: "Ha salvato 43 persone nel Lago di Como" | Lavora nella Guardia Costiera | VIDEO Vai su Facebook

Lago di Como affollato di barche kite e windsurf, urgente potenziare la Guardia Costiera. Il caso in Parlamento; 'Lago di Como affollato di barche kite e windsurf, urgente potenziare la Guardia Costiera'. Il caso in Parlamento; Lago di Como, si capovolge un catamarano. Due turisti in balia delle onde.

Guardia Costiera: schierati sedici militari per vigilare sull’estate nel lago di Como - Gli operatori hanno a disposizione due motovedette e un battello litoraneo veloce: patto con i vigili del fuoco per soccorsi e interventi più efficaci ... Come scrive ilgiorno.it

“Lago di Como affollato di barche kite e windsurf, urgente potenziare la Guardia Costiera” - Il deputato Fabrizio Benzoni, segretario regionale di Azione Lombardia e vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera, ha presentato un’interrogazione ai Ministri dell’Interno, della Difesa e de ... Segnala comozero.it