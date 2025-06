Guarda Bayern vs Boca Juniors | informazioni TV per la partita di Coppa del Mondo Club

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un minuto della sfida tra Bayern Monaco e Boca Juniors, sei nel posto giusto! In questa guida completa troverai tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV o in streaming online, ovunque tu sia. Preparati a vivere l’emozione di uno dei match più attesi del Mondiale per club, con i grandi protagonisti pronti a scrivere un’altra pagina di storia.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Guarda i giganti tedeschi del Bayern Monaco di Monaco di Boca Juniors ai Mondiali del Club FIFA. Superstar come Harry Kane, Thomas Muller e Joshua Kimmich saranno al centro della scena contro il vestito argentino Boca. Questa guida spiega come guardare online il Bayern Monaco vs Boca Juniors tramite streaming live, in TV e da qualsiasi luogo con una VPN. Bayern Monaco vs Boca Juniors: informazioni chiave. • Data: Venerdì 20 giugno 2025 • Tempo di kick-off: 21:00 ET 2:00 BST (sabato) • Luogo: Hard Rock Stadium, Florida • TV e streaming: Channel 5 (UK e Irlanda) e Dazn (globale) • Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi Posso guardare gratuitamente il Bayern Monaco vs Boca Juniors?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guarda Bayern vs Boca Juniors: informazioni TV per la partita di Coppa del Mondo Club

