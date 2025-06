Grosso incendio a Cermenate | fiamme all' ex Green Up

Un vasto incendio ha scosso Cermenate nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno, coinvolgendo l’ex Green Up di via Caragola. Le fiamme, ardenti e minacciose, hanno richiesto l’intervento tempestivo di sette squadre di vigili del fuoco da Como e Monza, con il supporto dei carabinieri. La comunità resta in allerta mentre le operazioni di spegnimento cercano di contenere il danno e chiarire le cause dell’incendio.

Allarme incendio a Cermenate nel primo pomeriggio ddi sabato 21 giugno. Un rogo è divampato all'interno di un'azienda, la Green Up di via Caragola. Massiccia la mobilitazione dei vigili del fuoco. Sette squadre intervenute dai comandi di Como e Monza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia.

