Grossi | ‘Aiea può garantire che l’Iran non abbia l’atomica’

Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, sottolinea come le ispezioni internazionali possano garantire che l'Iran non sviluppi armi nucleari. La diplomazia rimane una strada percorribile, ma solo se c’è la volontà politica necessaria. In questo contesto, il dialogo e l’impegno internazionale rappresentano la chiave per mantenere la stabilità e la pace nella regione. La sfida è aperta e il mondo guarda con attenzione...

 Le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarebbero in grado di garantire che l'Iran non possa sviluppare un'arma nucleare: lo ha affermato il Direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, intervenuto alla riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Una soluzione diplomatica è a portata di mano se c'è la necessaria volontà politica. Sono stati discussi.

