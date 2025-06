Grosseto scontro con l’automedica all’incrocio Due al pronto soccorso anche la dottoressa del 118

Questa mattina a Grosseto, un incidente all’incrocio tra via Fellini e via De Curtis ha coinvolto un’autoambulanza del 118, operante in servizio di emergenza. La scena, resa ancora più complessa dall’intervento della dottoressa del 118, ha messo in luce l’efficienza del sistema di pronto intervento locale. Fortunatamente, grazie alla prontezza delle forze dell’ordine e del personale sanitario, nessuno è rimasto gravemente ferito e le operazioni di soccorso sono proseguite senza ulteriori complicazioni.

Grosseto, 21 giugno 2025 – Questa mattina alle 9,14 a Grosseto, all’incrocio fra via Fellini e via De Curtis, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta l’ automedica del 118. Il mezzo di emergenza stava operando un soccorso con sirena attiva. In sostituzione, per assicurare l’attività, la centrale del 118 ha subito attivato la seconda automedica di Grosseto e l’assistenza per questo secondo episodio. Fortunatamente il personale dell’automedica non ha riportato gravi conseguenze. L’infermiera è stata trasportata al pronto soccorso di Grosseto in codice due, dove è rimasta per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, scontro con l’automedica all’incrocio. Due al pronto soccorso, anche la dottoressa del 118

