Griglia di partenza MotoGP GP Italia 2025 | Marc Marquez beffa Bagnaia per la pole al Mugello

Marc Marquez ha conquistato la pole position al Mugello, beffando Bagnaia in un finale emozionante delle qualifiche del GP d’Italia 2025. I piloti si sono sfidati con determinazione sul circuito toscano, lasciando il pubblico senza fiato. La griglia di partenza promette una Sprint Race ricca di adrenalina oggi e un emozionante Gran Premio domani. La sfida tra i campioni è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia, conquistando la partenza al palo grazie a un giro da 1:44.169 con cui ha preceduto Francesco Bagnaia per 59 millesimi. Il leader del Mondiale è riuscito a battere di misura il proprio compagno di squadra e così le prime due caselle saranno occupate dalle Ducati ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Italia 2025: Marc Marquez beffa Bagnaia per la pole al Mugello

