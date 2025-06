Grifone mister Indiani | Guardiamo in casa nostra

Casa nostra, perché il vero successo nasce dalla consapevolezza delle proprie capacità. Mister Indiani, il "mago delle promozioni", ci ricorda che le previsioni sono solo numeri finché non si scende in campo. Prima di pensare agli avversari, è fondamentale concentrarsi su noi stessi e sulla nostra determinazione, perché come dimostrato in passato, i pronostici spesso vengono smentiti dai fatti.

CALCIO "Prima di pensare a chi saranno gli avversari, anche se è inutile dal momento che non sono ancora stati composti i gironi, noi dobbiamo pensare a chi saremo noi perchè già in passato (ndr. vedi San Donato e Arezzo di qualche anno fa) certe valutazioni e certi pronostici in avvio di stagione sono stati sconfessati dai risultati in campo". Mister Indiani (foto) il "mago delle promozioni" sa benissimo che, prima di tutto, bisogna guardare in casa propria allestendo una squadra di qualità con giocatori intelligenti e determinati. Un riferimento preciso il tecnico di Certaldo lo ha rivolto agli under che nella prossima stagione saranno tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifone, mister Indiani: "Guardiamo in casa nostra"

In questa notizia si parla di: mister - indiani - casa - grifone

Il nuovo Grifone riparte dal mister. Indiani: "Unico obiettivo, vincere" - Il nuovo Grifone si rilancia con determinazione, sotto la guida del mister Indiani, deciso a conquistare la vetta.

Grifone, mister Indiani: Guardiamo in casa nostra; Il nuovo Grifone riparte dal mister. Indiani: Unico obiettivo, vincere; Paolo Indiani ha firmato, il mago delle promozioni torna sulla panchina del Grifone.

Grifone, mister Indiani: "Guardiamo in casa nostra" - "Prima di pensare a chi saranno gli avversari, anche se è inutile dal momento che non sono ancora stati composti i gironi, noi dobbiamo pensare a chi saremo noi perchè già in passato (ndr. Scrive lanazione.it

Il nuovo Grifone riparte dal mister. Indiani: "Unico obiettivo, vincere" - "Il nostro obiettivo è quello di vincere, Non sarà facile perché il campionato di serie D è assai difficile per tutti perchè è molto complesso. Lo riporta lanazione.it