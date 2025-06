Grazia a Massimo Zen l' avvocato della famiglia Major | Inaccettabile mistificazione della realtà dei fatti

Le polemiche sulla petizione per la grazia a Massimo Zen, l’ex guardia giurata coinvolta in un tragico incidente nel 2017, non si placano. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla giustizia e sulla percezione dei fatti. È fondamentale fare chiarezza e affrontare con obiettività questa delicata questione, affinché la verità emerga e si possa giungere a una soluzione equa e condivisa.

Non si placano le polemiche scatenate dalla petizione on line con cui si chiede la grazia per Massimo Zen, la ex guardia giurata che il 22 aprile del 2017, a Barcon di Vedelago, ferì a morte il giostraio Manuel Major mentre questo che stava fuggendo in auto dopo aver realizzato dei colpi in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Grazia a Massimo Zen, l'avvocato della famiglia Major: «Inaccettabile mistificazione della realtà dei fatti»

Grazia a Massimo Zen, l'avvocato della famiglia Major: «Inaccettabile mistificazione della realtà dei fatti»; Massimo Zen: la petizione per la grazia arriva a mille e duecento firme

