Grave dopo l’incidente a Milano

Un grave incidente scuote Milano: Abramo Formenti, 55enne di Osnago, lotta tra la vita e la morte al Niguarda dopo un terribile scontro sulla Tangenziale Est. Coinvolti anche un 77enne di Lomagna e un giovane di 25 anni, figlio di un barista di Osnago. La città si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le indagini cercano di fare chiarezza su quanto avvenuto.

È ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano il 55enne di Osnago Abramo Formenti, che l’altra mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Tangenziale Est. Abramo viaggiava a bordo di un furgone. A bordo c’era anche un 77enne di Lomagna e un giovane di 25 anni, figlio di un barista sempre di Osnago. Al San Raffaele è ricoverato il più anziano, al Fatebenefratelli di Milano il più giovane. Abramo, che ha riportato un trauma cranico e uno al braccio, oltre a diverse altre lesioni, è stato invece trasferito d’urgenza al Niguarda, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Si sono scontrati con un camion guidato da un 34enne, praticamente illeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave dopo l’incidente a Milano

In questa notizia si parla di: milano - incidente - grave - abramo

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Milano-Cortina 2026: le gare contro il tempo sono già iniziate, ma per completare le opere olimpiche. Deserto il bando per la realizzazione della discussa cabinovia Apollonio-Socrepes (Da L'Altramontagna) Leggi l'articolo tinyurl.com/5uftecwu Vai su Facebook

Grave dopo l’incidente a Milano; Uomo travolto da un camion mentre attraversa la strada: è gravissimo; Gravissimo incidente, uomo investito da un camion: è in fin di vita.

Grave dopo l’incidente a Milano - È ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano il 55enne di Osnago Abramo Formenti, che l’altra mattina è ... Secondo ilgiorno.it

Incidente in via Ripamonti, anziana investita da moto e sbalzata per 8 metri: è gravissima - Milano, 20 giugno 2025 – Grave incidente oggi a Milano, in via Ripamonti. Si legge su msn.com