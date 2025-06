gravante si conferma a rubiera nestola batte il record provinciale

L’atletica leggera di Rubiera si conferma ai vertici grazie alle imprese di Gravante e Nestola al Meeting di Mezza Estate. Giuseppe Gravante ha sfiorato il suo primato negli 800 metri, mentre Sara Nestola ha stabilito un nuovo record provinciale nella 3000 metri, dimostrando che la crescita del settore è più viva che mai. Questi risultati promettono un imminente futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Nell’atletica leggera, risultati di rilievo arrivano dal Meeting di Mezza Estate organizzato a Rubiera dalla Corradini Excelsior. Le gare più attese non hanno certamente deluso: Giuseppe Gravante della Corradini ha vinto gli 800 in 1’49’’24, vicinissimo al suo primato; Sara Nestola ha ingaggiato una grande lotta con la burundiana Micheline Niyomahoro che ha vinto in 9’01’’53, ma Sara è arrivata seconda in 9’03’’16, nuovo primato provinciale, terzo tempo regionale di sempre e terzo in Italia nel 2025. Quinta Sofia Ferrari in 9’49’’98. E’ record provinciale anche per Mirko Masetti, sempre della Corradini, terzo sui 2000 siepi allievi in 6’08’’18; Alberto Grassi è al personale junior nel lancio del martello con m 49,97, la junior Carolina Campani è quarta nel lungo col personale di m 5,64; Cristian Menozzi vince i 1000 cadetti in 2’39’’83; sui 60 ragazzi, primi Antonio Calabria in 8’’18 e Viola Basenghi in 8’’34; negli 80 cadetti Luca Bonini vince in 9’’29, Emma Venturi è terza col personale di 10’’52; e ancora nei 200, primi Federico Crevacore in 21’’93 e Greta De Pietri in 25’’29. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it