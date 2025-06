Gratteri per Nordio troppe intercettazioni | Mi viene da ridere

Le polemiche sulle intercettazioni sembrano più un gioco di parole che una reale volontà di cambiare. Quando il ministro Nordio afferma che bisogna tornare ai pedinamenti, sembra dimenticare quanto le intercettazioni siano uno strumento fondamentale per la giustizia e quanto lo Stato ci guadagni realmente. La realtà della Procura di Napoli, con i suoi spese e risultati, smentisce le chiacchiere. La questione è più complessa di quanto sembri: analizziamo insieme.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quando il ministro Nordio dice che bisogna tornare ai pedinamenti perché si esagera con le intercettazioni mi viene da ridere. Oppure quando, tre mesi prima che diventasse ministro, diceva che le intercettazioni costano troppo. Bisogna dire che con le intercettazioni lo Stato ci guadagna, la Procura di Napoli é la procura che spende più di tutti, 5 milioni di euro all’anno”. A dirlo il procuratore di Napoli Nicola Gratteri durante la presentazione di “Una Cosa Sola, Come le mafie si sono integrate al potere” che ha avuto luogo in occasione di Trame, il festival dei libri sulle mafie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gratteri, per Nordio troppe intercettazioni: “Mi viene da ridere”

In questa notizia si parla di: intercettazioni - nordio - viene - ridere

Nordio sulle intercettazioni: "Il sequestro del cellulare per le indagini è un perversione" - Il ministro Nordio denuncia con forza le intercettazioni e il sequestro dei cellulari, definendo questa pratica una vera e propria "perversione" che mette a rischio la privacy di tutti noi.

"Ti fanno ridere, ma quando pensi che c’è in ballo 30 anni di galera e una pena minima di 21 anni". Andrea Sempio la prese con filosofia nel 2017, durante i 15 giorni in cui venne intercettato (e indagato) una prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli audi Vai su Facebook

Gratteri, per Nordio troppe intercettazioni, mi viene da ridere; Gratteri: “Chi governa non ha visione. Nordio? Fa ridere quando parla di intercettazioni”; Gratteri: «In Calabria siamo andati in profondità fino ai santuari degli intoccabili».

Gratteri, per Nordio troppe intercettazioni, mi viene da ridere - "Quando il ministro Nordio dice che bisogna tornare ai pedinamenti perché si esagera con le intercettazioni mi viene da ridere. Come scrive ansa.it

Gratteri: “quando Nordio dice che bisogna tornare ai pedinamenti perché si esagera con le intercettazioni mi viene da ridere” - Al Festival di Trame Gratteri critica la mediocrità della politica e replica al ministro Nordio: “intercettazioni fondamentali" ... Si legge su strettoweb.com