Gragnano tragico incidente | perde la vita motociclista 46enne

Un tragico incidente scuote Gragnano: un motociclista di 46 anni, Catello Dello Ioio di Casola di Napoli, perde la vita dopo uno schianto fatale contro un muro lungo via Castello. La dinamica resta ancora da chiarire, ma il dolore per questa perdita colpisce tutta la comunità. L'incidente segna un'altra triste pagina nella cronaca locale, ricordando l'importanza della sicurezza sulle strade.

Muore in moto contro un muro lungo via Castello. Un 46enne, Catello Dello Ioio, originario di Casola di Napoli, ha perso la vita questa notte – tra il 20 e il 21 giugno – in un drammatico incidente stradale avvenuto a Gragnano, in provincia di Napoli. L'uomo viaggiava a bordo della sua Honda Transalp quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro. L'incidente durante la notte su una strada pericolosa. Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 2 del mattino lungo via Castello, una strada che porta verso l'antico borgo della cittadina.

