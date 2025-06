Gragnano perde il controllo della moto e sbatte contro un muro | morto 46enne

Una notte drammatica a Gragnano: un'auto in corsa si trasforma in tragedia quando un uomo di 46 anni perde il controllo e si schianta contro un muro, lasciando la comunità sgomenta. La sicurezza sulle strade è un monito costante per tutti noi. È fondamentale riflettere sui rischi e adottare comportamenti più responsabili per prevenire simili tragedie in futuro.

Tragedia a Gragnano, dove, la scorsa notte, un 46enne di Casola di Napoli ha perso il controllo della sua moto, una Honda Transalp, ed è andato a sbattere contro un muro. Incidente stradale mortale, la scorsa notte, a Gragnano. Verso le 2 un 46enne di Casola di Napoli ha perso il controllo della sua moto, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Gragnano, perde il controllo della moto e sbatte contro un muro: morto 46enne

In questa notizia si parla di: gragnano - controllo - moto - 46enne

Gragnano, perde il controllo della moto e sbatte contro muro: morto 46enne; Gragnano, centauro perde il controllo della moto e sbatte contro il muro: morto 46enne; Gragnano, 46enne perde la vita in un incidente in moto.

Gragnano, centauro perde il controllo della moto e sbatte contro il muro: morto 46enne - I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 2 a Gragnano in via Castello per un incidente stradale. ilmattino.it scrive

Perde controllo moto e sbatte contro un muro, morto - Verso le 2 un 46enne di Casola di Napoli ha perso il controllo della sua moto, una Honda Transalp, ed è andato a sbattere contro un muro. Da ansa.it