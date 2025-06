Gragnano con la moto si schianta contro un muro | Catello muore a 46 anni

Tragedia a Gragnano: nella notte tra venerdì e sabato, Catello Dello Ioio, 46 anni di Casola di Napoli, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro in via Castello, lasciando tutti senza parole. Un dolore profondo per la comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile. La vicenda ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza della prudenza sulla strada.

Ha perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro un muro. È morto così, nella notte tra venerdì e sabato, Catello Dello Ioio, 46 anni, originario di Casola di Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in via Castello, a Gragnano, in provincia di Napoli. Gragnano, con la moto si schianta . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Gragnano, con la moto si schianta contro un muro: Catello muore a 46 anni

In questa notizia si parla di: gragnano - moto - schianta - muro

Tragedia nella notte a Gragnano: si schianta in moto, muore 46enne di Casola; Gragnano, 46enne perde la vita in un incidente in moto; Incidente a Torre Annunziata, si schianta con la moto contro un muro: Luigi muore a 22 anni.

Gragnano, centauro perde il controllo della moto e sbatte contro il muro: morto 46enne - I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 2 a Gragnano in via Castello per un incidente stradale. Come scrive ilmattino.it

Incidente mortale a gragnano nella notte: uomo di casola di napoli perde la vita schiantandosi in moto - Un uomo di 46 anni di Casola di Napoli muore in un incidente con la sua Honda Transalp a Gragnano; i carabinieri indagano sulle cause e la comunità chiede maggiore sicurezza stradale. gaeta.it scrive