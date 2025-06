Grace la cagnolina senza un occhio ma con il sorriso contagioso | cerca una famiglia per sempre

Grace, la cagnolina con un sorriso contagioso e un cuore infinito, sta aspettando una famiglia che possa regalarle un nuovo inizio. Nonostante le sfide, il suo spirito è più forte che mai, pronta ad amare e a essere amata. Se credi nel potere della rinascita, scopri come puoi cambiare la sua vita e scrivere insieme un capitolo di felicità e affetto eterno. Continua a leggere.

Grace è una cagnolina dolce e piena di risorse. Anche se ha perso un occhio dopo un incidente, non ha mai fatto mancare il sorriso. Salvata a Marino, ora vive in canile, ma per lei le volontarie sognano una famiglia speciale che sappia amarla e offrirle una nuova vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grace - cagnolina - occhio - sorriso

Grace, la cagnolina senza un occhio ma con il sorriso contagioso: cerca una famiglia per sempre.

Grace, la cagnolina senza un occhio ma con il sorriso contagioso: cerca una famiglia per sempre - Anche se ha perso un occhio dopo un incidente, non ha mai fatto mancare il sorriso ... fanpage.it scrive

La cagnolina Smile sorride sempre: non smette di ringraziare per l'adozione dopo anni di maltrattamenti - La cagnolina Smile sorride sempre ed è proprio per questo che in poco tempo è diventata una star su TikTok. Secondo ilgazzettino.it