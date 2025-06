GPS GaE immissioni in ruolo e supplenze | parte la lunga estate dei docenti precari RISPOSTE AI QUESITI

L'estate dei docenti precari si infiamma con le grandi novità sui GPS, GaE, immissioni in ruolo e supplenze. Tra domande e risposte, si apre un dibattito acceso che coinvolge migliaia di insegnanti in attesa di chiarimenti e opportunità. Chiara Cozzetto di Anief ci svela i dettagli più importanti, aiutando i docenti a navigare tra le tante questioni di questa calda stagione. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro per il mondo dell’istruzione.

A colloquio con i nostri lettori Chiara Cozzetto della presidenza Anief: la domanda per le max 150 preferenze, le immissioni in ruolo e le supplenze sono gli argomenti dell'estate dei precari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

